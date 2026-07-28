El Salvador registra 58 muertes por ahogamiento en lo que va del año

El ahogamiento figura entre las diez principales causas de muerte en niños y adolescentes a nivel mundial, con aproximadamente 300,000 fallecimientos anuales según la Organización Mundial de la Salud, de los cuales más del 90% ocurren en países de ingresos bajos y medios.

En El Salvador, Protección Civil reporta 58 personas fallecidas por esta causa en lo que va del año, y solo durante el periodo vacacional de Semana Santa se contabilizaron 11 muertes: 6 en playa, 3 en pozas y 2 en el lago de Ilopango.

Los cuerpos de socorro han realizado 601 rescates acuáticos, de los cuales 136 fueron simples y 465 profundos. La Organización de las Naciones Unidas busca reducir en un 35% las muertes por ahogamiento para 2035 mediante la enseñanza de natación básica en escuelas y mayor educación sobre riesgos en espacios acuáticos.