El Salvador registra 470 mil casos de diabetes y apuesta a biosensores para controlarla

El Salvador enfrenta una incidencia del 12.7% de diabetes, con 470.000 casos registrados y una proyección de 800.000 para 2050, según especialistas, que advierten que casi la mitad de los pacientes ignoran su condición y que la enfermedad ya se reporta en niños y adolescentes.

Nuevos biosensores adheridos a la piel permiten monitorear la glucosa las 24 horas sin necesidad de pincharse los dedos, enviando lecturas y alertas en tiempo real al paciente y al médico a través de Bluetooth.

Los expertos recomiendan dieta equilibrada y ejercicio.