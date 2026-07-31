El Salvador registra 470 mil casos de diabetes, alertan especialistas

El Salvador registra 470,000 casos de diabetes, lo que representa una incidencia del 12.7% de la población, con una proyección de 800,000 casos para 2050.

La enfermedad, que antes se diagnosticaba solo en edades avanzadas, ahora se reporta en niños y adolescentes debido a la industrialización, el acceso a comidas rápidas y el exceso de azúcar en la dieta, según explicó el especialista en endocrinología.

El monitoreo de la glucosa ha sido transformado por biosensores adheridos a la piel que miden la glucosa las 24 horas y envían lecturas y alertas en tiempo real al paciente y al médico, reduciendo los pinchazos de 4 a 8 veces al día a prácticamente cero.

La falta de control puede derivar en problemas cardiovasculares, insuficiencia renal, pérdida de visión y amputaciones.