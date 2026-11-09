El Salvador registra 21 feminicidios de enero a septiembre de 2026

El Salvador registró 21 feminicidios entre enero y septiembre de 2026, según datos del Observatorio de Violencia contra las Mujeres (ORMUSA).

De estos, el 57 por ciento han sido atribuidos a parejas o exparejas de las víctimas.

Las 9 restantes han sido clasificadas como muertes violentas por otros agresores.

Mayo concentró la mayor cantidad de casos, con 5 víctimas equivalentes al 23.8 por ciento del total. En septiembre se registraron 4 hechos, mientras que en junio no hubo ningún feminicidio.

Santa Ana encabezó la lista de departamentos con 8 de los 21 casos reportados, seguido de San Salvador con 4 asesinatos de mujeres.

El grupo etario más afectado fue el de mujeres entre 26 y 35 años, aunque en 7 casos no se logró establecer la edad de las víctimas.

El arma blanca fue el medio más utilizado, con 8 casos equivalentes al 38.1 por ciento del total, seguida de la asfixia y las armas de fuego.

El observatorio identificó además indicios de posible violencia sexual en 4 de los hechos. Respecto a los presuntos responsables, se reportaron 14 capturas.

En 3 casos, los sospechosos se suicidaron y otro murió en un accidente de tránsito cuando intentaba huir. Sobre los demás hechos, según ORMUSA, no se dispone de información acerca de los posibles agresores.