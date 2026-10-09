El Salvador recibe reconocimiento en ‘Semana de la Energía’ por tecnología única en América Latina

Durante la Semana de la Energía realizada en Santo Domingo, en República Dominicana, se realizaron nominaciones especiales a proyectos energéticos, entre ellos el de la empresa ETESAL de El Salvador.

El país fue reconocido por el uso de nuevas tecnologías denominadas Smart Valve.

La tecnología Smart Valve es electrónica de potencia que redirige el flujo de energía de las líneas para que no se sobrecarguen.

El Salvador es el primer país en América Latina en instalar este tipo de tecnología.

El presidente Nayib Bukele ha llamado a tener lo mejor en el país para que los salvadoreños tengan energía de calidad.