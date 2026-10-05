El Salvador recibe a miles de hondureños por la Semana Morazánica

La Semana Morazánica impulsa el ingreso de turistas hondureños a El Salvador, donde se espera recibir a unos 58,000 visitantes entre el 3 y 11 de octubre. Esta cifra representaría un incremento del 20% respecto al mismo periodo de 2025, cuando llegaron 48,768 hondureños.

Entre los atractivos se encuentra el Centro Histórico, donde está ubicado el recientemente inaugurado mausoleo de Francisco Morazán.

Visitantes procedentes de Honduras destacaron la atención recibida y señalaron su interés por conocer El Salvador, mientras que otros mencionaron la seguridad y la infraestructura como motivos para regresar al país.