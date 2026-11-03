El Salvador recibe 3,9 millones de visitantes internacionales en 10 meses

El Salvador recibió 3 millones 920 mil 720 visitantes internacionales en los últimos 10 meses, un incremento del 19% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Abril fue el mes de mayor afluencia, con 473 mil 360 visitantes, una cifra que coincide con el periodo de Semana Santa.

Guatemala encabeza la lista de países de procedencia con 1 millón 603 mil 239 visitantes, seguida de Estados Unidos con 1 millón 23 mil 824 y Honduras con 804 mil 582. Solo en octubre, el país recibió 369 mil 541 visitantes internacionales, un 5% más que en el mismo mes de 2025.

Entre los factores asociados a esa afluencia figura el periodo de vacaciones de la Semana Morazánica en Honduras.