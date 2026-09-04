El Salvador ocupa puesto 17 en ranking mundial de población carcelaria

El Salvador figura en el puesto 17 del ranking de World Prison Brief, que mide la utilización del sistema penitenciario en más de 200 jurisdicciones del mundo, con una población carcelaria de 109,519 personas y un nivel de ocupación penitenciario del 162.8%.

El portal detalla que el 23.1% de los reclusos esperan juicio o se encuentran detenidos de forma preventiva. El listado incluye a otros países centroamericanos como Panamá (24,553), Guatemala (23,361), Nicaragua (20,918), Honduras (19,481) y Costa Rica (19,406).

Estados Unidos lidera el ranking con 1,833,700 detenidos, seguido por China con 1,690,000.