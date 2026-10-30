El Salvador ocupa el tercer lugar en Centroamérica por su menor vulnerabilidad frente al comercio ilícito

El Salvador ocupa el tercer lugar en Centroamérica por su desempeño y menor vulnerabilidad frente al contrabando de mercadería.

A nivel mundial, el país se ubica en la posición 96, de acuerdo con la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito.

Los datos fueron presentados en un encuentro regional y las declaraciones se dieron durante el Primer Congreso Regional de la Industria 2026, organizado por FECAICA.

El espacio busca fortalecer el diálogo, el liderazgo empresarial, la inversión y la competitividad en Centroamérica y República Dominicana.

El comercio ilícito incluye actividades fuera de la ley, como el tráfico de personas, el coyotaje y la migración irregular.