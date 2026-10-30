El Salvador ocupa el tercer lugar en Centroamérica por su menor vulnerabilidad frente al comercio ilícito

A nivel mundial, el país se ubica en la posición 96, según una alianza transnacional.

Luna llena brillante sobre un paisaje nocturno despejado

El Salvador ocupa el tercer lugar en Centroamérica por su desempeño y menor vulnerabilidad frente al contrabando de mercadería.

A nivel mundial, el país se ubica en la posición 96, de acuerdo con la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito.

Los datos fueron presentados en un encuentro regional y las declaraciones se dieron durante el Primer Congreso Regional de la Industria 2026, organizado por FECAICA.

El espacio busca fortalecer el diálogo, el liderazgo empresarial, la inversión y la competitividad en Centroamérica y República Dominicana.

El comercio ilícito incluye actividades fuera de la ley, como el tráfico de personas, el coyotaje y la migración irregular.