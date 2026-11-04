El Salvador ocupa el puesto 37 del Informe Mundial de la Felicidad 2026

El Salvador se ubica en el puesto 37 a nivel mundial y en la tercera posición regional en el Informe Mundial de la Felicidad 2026, con una puntuación de 6.578. Costa Rica sorprendió al alcanzar el cuarto lugar global y liderar las clasificaciones en Centroamérica.



Por noveno año consecutivo, Finlandia se mantiene como el país más feliz del mundo, con 7.764 sobre 10, seguida de Islandia y Dinamarca. La encuesta mundial de Gallup recoge la valoración que las personas hacen de sus propias condiciones de vida en una escala de 0 a 10.

Para esta edición se tomaron en cuenta los resultados promedio de 2023 a 2025 en más de 140 países. Factores como los ingresos, el apoyo social, la esperanza de vida saludable, la libertad, la generosidad y la percepción de corrupción ayudan a explicar las diferencias entre los países.