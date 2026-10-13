El Salvador mantiene emergencia por sequía pese a las recientes lluvias

El Salvador se mantiene en emergencia meteorológica por la sequía y sus efectos en los cultivos, que ponen en riesgo la seguridad alimentaria de la población.

Aunque en las últimas semanas se han registrado lluvias, Protección Civil advierte que estas no han sido suficientes para resolver el déficit hídrico en diferentes territorios del país.

La alerta roja fue decretada por Protección Civil el 28 de agosto, en un contexto de afectaciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño. Frente a este escenario, el ambientalista Ricardo Navarro considera necesario implementar medidas preventivas para los próximos ciclos agrícolas.