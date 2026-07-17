El Salvador llevará 239 atletas a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

El presidente del Comité Olímpico, Armando Bruni, destacó la preparación integral de la delegación.

El Salvador participará con una delegación de 239 atletas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que marcan el centenario de la competencia y comenzarán la próxima semana, según informó el presidente del Comité Olímpico de El Salvador, Armando Bruni.

Durante una entrevista, Bruni señaló que la expectativa es igualar o superar los resultados obtenidos en San Salvador 2023, donde el país fue anfitrión y logró una destacada participación, aunque reconoció que las condiciones serán diferentes al no ser locales.

La delegación incluye atletas de experiencia y un relevo generacional con jóvenes promesas que competirán por primera vez en un ciclo olímpico, y también contará con deportes de conjunto como básquetbol, softball femenino, fútbol femenino 11 y voleibol de playa.

El Comité Olímpico ha trabajado de manera articulada con el Instituto Nacional de los Deportes y cuenta con el apoyo de una psicóloga deportiva para la preparación integral de los atletas.