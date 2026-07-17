El Salvador llevará 239 atletas a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

El Salvador participará con una delegación de 239 atletas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que marcan el centenario de la competencia y comenzarán la próxima semana, según informó el presidente del Comité Olímpico de El Salvador, Armando Bruni.

Durante una entrevista, Bruni señaló que la expectativa es igualar o superar los resultados obtenidos en San Salvador 2023, donde el país fue anfitrión y logró una destacada participación, aunque reconoció que las condiciones serán diferentes al no ser locales.

La delegación incluye atletas de experiencia y un relevo generacional con jóvenes promesas que competirán por primera vez en un ciclo olímpico, y también contará con deportes de conjunto como básquetbol, softball femenino, fútbol femenino 11 y voleibol de playa.

El Comité Olímpico ha trabajado de manera articulada con el Instituto Nacional de los Deportes y cuenta con el apoyo de una psicóloga deportiva para la preparación integral de los atletas.