El Salvador lanza plataforma en línea para renovar y reponer el DUI desde celulares

El Registro Nacional de Personas Naturales ha presentado una nueva plataforma digital que permitirá a los ciudadanos salvadoreños realizar la renovación o reposición del Documento Único de Identidad (DUI) completamente en línea desde sus dispositivos móviles, tablets o computadoras con acceso a internet, según informó el titular de la institución durante el lanzamiento oficial.

La plataforma, alineada con la visión del presidente Nayib Bukele de modernizar los servicios públicos, también ofrece la opción de actualizar información como la dirección, números de contacto y correo electrónico, y el usuario recibirá un correo cuando el documento esté listo para ser retirado en el DUI Centro seleccionado.

El servicio está disponible tanto para los ciudadanos que residen en El Salvador como para los salvadoreños que viven en Estados Unidos, quienes también podrán realizar el trámite desde el extranjero.