El Salvador impulsa el empleo de retornados con formación gratuita en inglés técnico

El Gobierno de El Salvador, a través de diferentes dependencias, graduó a 85 personas retornadas que culminaron un proceso de formación gratuita en inglés técnico para call center, como parte de las acciones destinadas a fortalecer su reintegración socioeconómica.

Durante la actividad, se destacó que el aprendizaje del idioma representa una herramienta para mejorar la competitividad y acceder a nuevas oportunidades laborales y profesionales.

Uno de los participantes identificado como Ventura Soto contó que, tras regresar al país, ingresó al programa y posteriormente consiguió trabajo donde lleva dos meses.