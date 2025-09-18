La Asociación de Importadores de Vehículos de El Salvador (AIVES) introduce anualmente unos 15,000 automóviles usados al país, un mercado donde los modelos sedán son los más demandados.

El procedimiento inicia con la compra en subastas de Estados Unidos, para luego elegir el puerto de embarque, como Nueva York o Texas, y definir el transporte, el cual puede demorar desde 10 días por tierra hasta dos meses por mar.

Una vez en aduana, dado que los impuestos se calculan sobre el valor de compra, se deben pagar IVA y primera matrícula, someter el vehículo a una revisión física y técnica de la Policía Nacional Civil, y finalmente obtener la placa de circulación.