El Salvador envía segundo avión con 101 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia

El segundo avión con ayuda humanitaria enviado por el gobierno de El Salvador llegó al Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón en Cali, donde se realizaron labores de descarga de insumos que serán distribuidos a las familias más afectadas por el terremoto de magnitud 7.4 ocurrido el pasado lunes 10 de agosto en Colombia.

El cargamento incluye alimentos, productos de higiene y artículos de primera necesidad, y se suma a las 51 toneladas enviadas previamente por el gobierno salvadoreño, alcanzando un total de 101 toneladas de ayuda para el pueblo colombiano.

Las autoridades de ambos países coordinaron la logística de recepción y distribución de los insumos, que serán entregados en las zonas más damnificadas por el sismo que dejó más de 200 muertos y decenas de edificios colapsados, según informes oficiales.