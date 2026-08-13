El Salvador enfrenta tercera sequía meteorológica del año

El Salvador atraviesa el tercer período de sequía meteorológica del año, desde el 7 de agosto no se registran lluvias en 11 estaciones de monitoreo, mientras una nueva ola de calor afecta principalmente a La Libertad, Sonsonate, Usulután y Morazán, donde las temperaturas han superado los 40 grados Celsius.

El meteorólogo Edwin Ramírez señala que estas condiciones están relacionadas con la influencia del fenómeno de el niño, el polvo del Sahara y el ingreso de aire seco.

La zona oriental y paracentral, que forman parte del corredor seco centroamericano, registran varios días sin lluvia y los pronósticos apuntan a precipitaciones irregulares durante las próximas semanas, agrega el experto.

La falta de lluvias ya genera efectos en el sector agrícola, señala Walter Gómez, ingeniero agrónomo del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada, advierte sobre pérdidas de cosechas, escasez de pasto y una reducción en la producción de leche y queso. También agrega que existe el riesgo de que la producción nacional no sea suficiente para cubrir la demanda de maíz y frijol.

Ante este escenario, los expertos recomiendan fortalecer las reservas de alimentos. Para los próximos días continuarán las altas temperaturas y podrían registrarse lluvias puntuales, principalmente en las zonas occidental y central, aunque agosto y septiembre mantienen una tendencia de calor y precipitaciones por debajo del promedio, según datos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.