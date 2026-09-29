El Salvador enfrenta desafíos ambientales por El Niño, calor extremo y contaminación de ríos

El Salvador enfrenta varios desafíos ambientales agravados por situaciones climáticas como el fenómeno del Niño, el aumento de la temperatura y contaminantes que afectan la calidad del aire, según detalló el presidente de CESTA.

Estos factores dejarán secuelas a corto y largo plazo.

El Niño se pondrá cada vez más fuerte en lo que resta del año y hasta cuatro o cinco meses del próximo, lo que significa menos lluvias y menos huracanes en el Atlántico, pero más huracanes en el Pacífico.

La temperatura de la atmósfera va incrementándose, y para 2027 ya se especula que será el año con la temperatura más alta, con fuerte incidencia en la producción de cosechas.

La contaminación de los cuerpos de agua también es alarmante: aproximadamente el 32% de los diferentes tipos de desechos van a los rellenos sanitarios, a los suelos y a los cuerpos de agua, especialmente plástico.

San Salvador es el departamento que mayor contamina a nivel nacional, y gran parte de la contaminación que se encuentra en todo el país está en los suelos.