El Salvador en el puesto 40 de la lista de países más felices

Por noveno año consecutivo, Finlandia se mantiene como el país más feliz del mundo, según el reciente informe mundial de la felicidad 2026. Con 7.764 sobre 10, la nación europea encabeza el ranking de puntuación, seguida de Islandia y Dinamarca.

Pero una de las sorpresas para este año, es Costa Rica, alcanzando el cuarto lugar, mientras que el país tico lidera las clasificaciones en Centroamérica. El Salvador se ubica en la tercera posición regional y en el puesto 37 a nivel mundial, con una puntuación de 6.578, entrando en el top 40. Pero ¿qué tan satisfechos están los salvadoreños con su vida? La encuesta mundial de Gallup recoge precisamente la valoración que las personas hacen de sus propias condiciones de vida, en una escala que va de cero a diez.

Esta clasificación se elabora a partir de encuestas realizadas en más de 140 países. Los participantes clasifican su vida actual, donde cero representa lo peor y diez lo mejor. Para esta edición, se tomaron en cuenta los resultados promedio de 2023 a 2025, mientras que factores como los ingresos, el apoyo social, la esperanza de vida saludable, la libertad, la generosidad y la percepción de corrupción ayudan a explicar las diferencias entre los países.

En contraste, países como Afganistán, Sierra Leona y Malawi, se encuentran en el extremo inferior de los resultados, regiones donde la inestabilidad, inseguridad y dificultades económicas condicionan la evaluación que sus habitantes les dan a sus vidas, destaca el informe.