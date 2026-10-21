37.9 fue el puntaje de El Salvador en el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial 2026, un informe de la Cepal que evalúa las capacidades de los países para desarrollar, y utilizar nuevas tecnologías como la IA. Según los resultados, el país se ubica en el grupo de naciones adoptantes, es decir, aquellas que han comenzado a desarrollar capacidades en esta área, pero que todavía tienen desafíos.

En la evaluación, El Salvador alcanzó 35.1 puntos en factores habilitantes, que incluyen las condiciones necesarias para el desarrollo de la inteligencia artificial. En investigación, desarrollo y adopción, obtuvo 24.7 puntos, mientras que en gobernanza registró 61.3 puntos.

Uno de los avances identificados es la incorporación de contenidos de Inteligencia Artificial en el currículo escolar, una medida que busca fortalecer las habilidades digitales desde las aulas.

Además, El Salvador obtuvo 100 puntos en el indicador de estrategia nacional de Inteligencia Artificial. Sin embargo, los resultados muestran que el mayor reto está en fortalecer las capacidades de investigación, desarrollo y adopción para convertir estos avances en más oportunidades para el país.