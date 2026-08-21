El Salvador cultiva 293 mil manzanas de maíz, la mayoría para consumo familiar y venta local

El Censo Agropecuario y de Pesca 2025 reveló que en El Salvador se cultivan 293,458 manzanas de maíz para consumo, de las cuales el 49.5 % se destina al hogar y el 47 % a la venta, mientras que solo el 0.2 % se utiliza para producción de semilla comercial.

Ahuachapán es el departamento con mayor superficie cultivada con 35,324 manzanas, seguido por Santa Ana (29,834), San Miguel (28,487), La Unión (23,673) y Cabañas (12,962).

Del total de semilla utilizada, el 75 % es híbrida y el 19.7 % criolla.

En comercialización, el 37.8 % de los productores vende a mayoristas, el 34.9 % a minoristas y el 27.2 % directamente al consumidor.

El censo también refleja que el 77 % de los productores son hombres y el 23 % mujeres.