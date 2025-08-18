El Salvador oficializó la creación de la Secretaría de Valores, una entidad adscrita a la Presidencia de la República que tendrá como función principal asesorar en materia ética, moral y espiritual a las instituciones gubernamentales.

Líderes religiosos consideran que esta iniciativa podría fomentar mayor transparencia y diálogo en medio de una sociedad marcada por casos de corrupción.

Sin embargo, aunque sus lineamientos prohíben imponer un credo, aún no se definen su presupuesto ni su director.

Imagen: Presidencia de la República de El Salvador