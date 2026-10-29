El Salvador confirma su primer caso de chikungunya de 2026

El Salvador registró su primer caso confirmado de chikungunya de 2026 tras mantenerse libre de la enfermedad durante 40 semanas epidemiológicas.

Los datos provienen del Ministerio de Salud, que da cuenta del nuevo registro en las estadísticas nacionales.

Médicos señalaron que el caso representa un reto para el sistema de salud y para eliminar la larva contaminada.

Un especialista advirtió que se trata de una enfermedad viral que causó muchos decesos en años anteriores.

También aseguró que existen muchísimos más infectados que no están censados y que la cifra se tabulará epidemiológicamente.