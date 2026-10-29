El Salvador confirma despliegue de más de 2.000 soldados en Haití para rescatar a 4 aerotécnicos

El Salvador mantendrá el despliegue de más de 2.000 soldados en Haití para rescatar a cuatro aerotécnicos salvadoreños, como parte de una operación de seguridad en ese país.

Así lo informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, que también dio cuenta de una conversación telefónica entre el presidente Nayib Bukele y el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, sobre la misión.

Durante la comunicación, Bukele destacó las acciones para rescatar a los cuatro aerotécnicos y reiteró la disposición de su país de continuar apoyando las labores de seguridad contra las pandillas.

Asimismo, agradeció el respaldo de la población haitiana y la cooperación de las autoridades locales, incluidas sus fuerzas de seguridad.