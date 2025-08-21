La dupla salvadoreña de voleibol playa formada por los hermanos Joel y Christopher Guardado fue eliminada en cuartos de final de los Juegos Panamericanos Juveniles Ascensión 2025 tras caer 2-1 ante los argentinos Marcos González y Fausto Inestrosa.

Aunque los centroamericanos ganaron el primer set 26-24, perdieron el segundo 13-21 y el tercero 11-15 en un partido disputado en Paraguay. Los Guardado habían llegado a esta fase como líderes de su grupo, pero con esta derrota cierran su participación en la justa continental sin opciones a medalla.