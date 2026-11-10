El Salvador bombardea refugio de pandilla en Haití durante búsqueda de cuatro técnicos

La Fuerza Aérea Salvadoreña ejecutó un operativo aéreo contra el refugio de la pandilla 400 Mabuso en Croix-des-Bouquets, a las afueras de Puerto Príncipe.

Helicópteros dispararon cohetes de 70 milímetros contra el complejo que servía de residencia y cuartel general de la banda.

La acción, ejecutada junto a la Policía Nacional de Haití, responde a la desaparición de cuatro técnicos de aviación emboscados en la misma zona.

El Salvador desplegó alrededor de 2000 militares que reciben apoyo de República Dominicana en logística e inteligencia.

Un video muestra estelas anaranjadas, explosiones y columnas de humo durante el ataque al inmueble. La operación habría incluido drones explosivos y cobertura aérea.

Esas mismas fuentes indicaron que varios hombres armados murieron en el complejo, aunque el líder de la pandilla no se encontraba en el lugar.

Hasta ahora no hay confirmación oficial del paradero de los cuatro aerotécnicos desaparecidos.

El ministro de Defensa de El Salvador se comunica casi diariamente con su homólogo dominicano, quien recomendó por vía diplomática que el grupo de supresión de pandillas coordine acciones con el ejército salvadoreño.

La próxima semana, el primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, visitará El Salvador para discutir el futuro de las tropas salvadoreñas desplegadas en territorio haitiano.