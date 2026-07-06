El Salvador bajo canícula

El año se mantendrá con sequías y calores extremos, señala un experto en temas ambientales. Sin embargo, no descarta que puedan registrarse lluvias y huracanes, en su mayoría provenientes del océano Pacífico, los cuales tendrían la particularidad de ser de gran intensidad.

Un análisis similar presenta el pronóstico oficial del Ministerio de Medio Ambiente.

El presidente de Cesta señala que esta situación no solo afecta al país, sino que es un problema global. Aunque puede presentar variaciones, advierte que sus efectos se intensifican cada día.

Para 2026 se espera la formación de al menos 11 huracanes y 19 tormentas tropicales. Estos fenómenos podrían desarrollarse durante la canícula, que comúnmente se extiende hasta agosto. A esto se suma el fenómeno del niño, que podría prolongarse por más tiempo debido a las alteraciones en los océanos a nivel global, lo que favorecería la presencia de sequías y calores extremos.