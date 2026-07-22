El Salvador afina preparación para Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026

La selección femenina de El Salvador enfrenta la recta final de su preparación para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, afinando detalles tácticos y físicos para llegar en su mejor nivel al torneo, según informaron las autoridades deportivas.

El combinado nacional busca una destacada participación en la competencia regional, que representa un importante desafío para el equipo en su desarrollo deportivo.

Las jugadoras continúan con los entrenamientos y ajustes de cara al evento.