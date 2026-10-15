El Salvador: 63% del territorio presenta amenaza sísmica alta o muy alta, según Medio Ambiente

El 63% del territorio de El Salvador presenta una amenaza sísmica alta o muy alta, de acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente. Esta condición está relacionada con la ubicación del país en el Cinturón de Fuego del Pacífico, la interacción de las placas tectónicas de Cocos y del Caribe, y la presencia de fallas geológicas locales.

La historia salvadoreña está marcada por terremotos devastadores. El 10 de octubre de 1986, un sismo de magnitud 5.7 provocó graves daños en San Salvador. El 13 de enero de 2001, un terremoto de magnitud 7.6 sacudió el país y, un mes después, el 13 de febrero, otro movimiento telúrico de magnitud 6.6 volvió a afectar el territorio.

Ante este escenario, las instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil realizaron un simulacro para evaluar su capacidad de respuesta frente a un hipotético terremoto de magnitud 8.