El primer video de YouTube, grabado en un zoológico, cumple 21 años

El primer video de YouTube fue publicado el 23 de abril de 2005 por el cofundador Jawed Karim en el zoológico de San Diego, California.

En el material de 19 segundos, Karim aparece frente a elefantes y destaca sus trompas como lo más interesante de los animales.

La plataforma, que inició con un video casero sin edición, alberga hoy miles de millones de archivos.

El clip titulado «Me at the Zoo» se mantiene disponible y es considerado una reliquia de internet.

El hecho demuestra que los grandes cambios digitales pueden surgir de ideas simples.