Durante una misa celebrada en la Plaza de San Pedro, el Papa León XIV hizo un llamado a los católicos del mundo para que apoyen a los migrantes que sufren el desarraigo y la pérdida de sus hogares.

En el marco del jubileo del mundo misionero y de los migrantes, el Pontífice destacó que millones de personas se ven obligadas a abandonar a sus familias por la pobreza y los conflictos.

El Papa León XIV subrayó que la fe debe traducirse en acciones concretas de compasión y ayuda hacia quienes más sufren.