El país registra nuevo récord de temperatura: 38.9° C en Santa Ana

El Ministerio de Medio Ambiente reportó que el jueves 23 de julio se registró un nuevo récord de temperatura en el país, con 38.9 grados Celsius en la estación Güija, ubicada en Santa Ana, superando así la marca anterior establecida en 2014 y confirmando una tendencia de calor extremo en la zona occidental.

La institución detalló que la medición se produjo en medio de una ola de calor que ha afectado a varias regiones del territorio nacional en las últimas semanas.

Para lo que resta de la noche y este sábado, se pronostican lluvias que estarán acompañadas de ráfagas de viento y actividad eléctrica, según el informe meteorológico.