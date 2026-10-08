El país declara emergencia nacional por daños del Fenómeno del Niño

El gobierno declaró emergencia nacional debido a los daños causados por el fenómeno del Niño.

La medida tendrá vigencia de 6 meses y podrá ser prorrogada, según indicaron las autoridades.

La decisión surge más de 40 días después de confirmarse la alerta roja por los daños causados por las altas temperaturas en zonas críticas del país.

El gobierno brindará acompañamiento y asistencia a la población que lo necesite.

La emergencia abarca todo el territorio salvadoreño para mitigar los daños ocasionados por las sequías.