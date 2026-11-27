La sequía salvadoreña se extenderá hasta el primer trimestre de 2027 por el fenómeno de El Niño y dará paso a olas de calor en marzo y abril.

Noviembre acumula apenas 28,5 milímetros de lluvia frente a los 58 milímetros del promedio, una brecha que ya no se cerrará este mes.

El régimen de precipitaciones de 2026 confirma el patrón: mayo cerró con déficit, junio rozó el promedio y julio y agosto quedaron muy por debajo de lo esperado.

La perspectiva climática difundida en el programa atribuye ese desplome a la influencia del fenómeno de El Niño.

La época lluviosa no llegará con el calendario habitual. Según el pronóstico presentado, arrancaría en la segunda quincena de mayo, después de un periodo de precipitaciones ocasionales.

Cuando el régimen se estabilice, las lluvias caerán cada dos o tres días.

El comportamiento de los vientos anticipa movimientos bruscos en los próximos días. Los vientos nortes siguen influyendo en el territorio salvadoreño y recientemente alcanzaron los 50 kilómetros por hora.

El domingo podrían disminuir y reanudarse el lunes y el martes.

Diciembre romperá la tendencia seca en tres puntos del país. Se pronostican lluvias arriba de lo normal en Usulután, Chalatenango y algunas zonas de Ahuachapán.

El océano permanece tranquilo por ahora. No se registran sistemas ciclónicos en vigilancia en el Atlántico ni en el Pacífico.