El Ministerio de Obras Públicas reveló la cabina que formará parte del primer sistema de transporte público por aerocable de El Salvador, actualmente en construcción para conectar Mejicanos con el centro histórico de San Salvador. La cabina tiene capacidad para transportar a 10 pasajeros.

Se espera que a diario se transporten 40 mil salvadoreños para reducir el tiempo de traslado desde Mexicanos hasta el centro histórico a cerca de 14 minutos, cuando actualmente representa cerca de una hora o más.

El proyecto contempla 3.5 kilómetros, cuatro estaciones y 23 torres, de las cuales ya terminaron 12. El ministro de Obras Públicas señaló que avanzan fuerte para que el proyecto esté concluido el próximo año. Es primera vez que se da a conocer la cabina que será utilizada en el Metrocable.