El Instituto Salvadoreño de Turismo ofrece salidas diarias a diferentes sitios del país.

El Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU) ofrece salidas diarias con el servicio de Buses Alegres hasta el 9 de agosto, con tarifas que oscilan entre los $6 y $10 según el destino, y con punto de partida en el Parque Infantil de San Salvador, según informó la institución en el marco de las vacaciones agostinas.

Decenas de familias han optado por este servicio para dirigirse a la playa Los Almendros en Acajutla, así como a montañas y pueblos del país, destacando entre las ventajas la comodidad, el ahorro de combustible y la posibilidad de evitar el cansancio de manejar, aunque algunos usuarios señalaron que la logística de asignación de asientos podría mejorarse.

La iniciativa busca facilitar el desplazamiento de los salvadoreños durante el período vacacional, ofreciendo una alternativa accesible y segura para disfrutar de los diferentes atractivos turísticos del territorio nacional.