El inglés Harry Kane se queda con el Balón de Oro masculino 2026 en la gala de France Football

La ceremonia reunió a las máximas figuras del fútbol mundial en una velada de gala.

El inglés Harry Kane se quedó con el Balón de Oro masculino durante la ceremonia de 2026 organizada por la revista France Football.

La gala reunió a las máximas figuras del fútbol mundial en una velada de elegancia y reconocimiento al talento.

El delantero inglés recibió el galardón más importante del fútbol masculino en la gala celebrada por France Football.

El premio reconoce el talento, la constancia y las actuaciones que marcaron la temporada del fútbol internacional.

La ceremonia también distinguió a otras figuras del deporte rey en distintas categorías.

Con este reconocimiento, Kane suma el Balón de Oro a su trayectoria deportiva.