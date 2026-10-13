El Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres promueve la prevención antes de las emergencias

La conmemoración impulsa medidas anticipadas para proteger comunidades y disminuir posibles daños materiales.

El 13 de octubre se conmemora el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, una fecha establecida por las Naciones Unidas. La jornada busca fomentar la prevención frente a fenómenos naturales que pueden afectar a las comunidades.

La preparación comprende identificar zonas de riesgo, establecer planes de evacuación y reconocer rutas seguras.

También implica mantenerse informado mediante fuentes oficiales. La falta de preparación y la planificación inadecuada pueden agravar las consecuencias de una emergencia.