El clic de la cámara del celular es falso: el sonido lo crea el software

El sonido que escuchas al tomar una foto con tu celular no siempre proviene de una cámara real: en muchos teléfonos, el software genera ese conocido clic.

A diferencia de las cámaras antiguas, los smartphones no necesitan un mecanismo físico para producir el sonido al capturar una imagen.

El efecto se incorpora al sistema para ofrecer una confirmación audible de que la fotografía fue tomada.

En países como Japón y Corea del Sur, las restricciones de privacidad hacen que muchos dispositivos mantengan el sonido activo.

Por eso, ese clásico clic que escuchas al tomar una selfie puede ser completamente digital.