¡El clásico fue blanco! Real Madrid vence 2-1 al Barcelona

El Real Madrid derrotó 2-1 al Barcelona en una nueva edición del clásico español disputada en el estadio Camp Nou. El encuentro estuvo marcado por las oportunidades de ambos equipos y la lucha por sumar puntos en la Liga Española.

Kylian Mbappé abrió el marcador al minuto 41 tras aprovechar un contragolpe. En la segunda mitad, Raphinha igualó el encuentro al minuto 61. Sin embargo, el conjunto madridista volvió a adelantarse al minuto 87, cuando Mbappé anotó su segundo gol tras un pase de Eduardo Camavinga.

Con este resultado, el Real Madrid puso fin al inicio perfecto del Barcelona en el campeonato y redujo a tres puntos la diferencia entre ambos equipos en la clasificación.