El cansancio tras un periodo vacacional

Regresar al trabajo después de una temporada vacacional puede ser complicado para muchas personas, a esto se le conoce como síndrome post-vacacional y puede manifestarse de distintas formas; predominando un malestar emocional y físico en quien llega a padecerlo.

El hecho de regresar agotado a pesar de haber descansado es un sentimiento bastante común dicen especialistas, sobre todo si la persona no se desconecta del trabajo.

En las calles algunas personas afirman sentirse agotados después de las vacaciones y les cuesta retomar el ritmo de trabajo, otros aseguran no sufrir de esto.

Estudios hechos por entidades como el Instituto Superior de Estudios Psicológicos estiman que aproximadamente el 35% de la población laboralmente activa en el mundo sufre de este síndrome; otras instituciones elevan la cifran hasta el 68%. Los mayores afectados son las mujeres, especialmente entre los 25 y 45 años.