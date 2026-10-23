El calor seguirá aumentando en todo el mundo, así lo advirtió la Organización Meteorológica Mundial, y es que según las ultimaciones las condiciones de el niño muy fuerte no solo estar presentes entre octubre y diciembre de este año, sino hasta febrero 2027. Según el informe las temperaturas alcanzaran anomalías nunca antes vistas.

Para El Salvador, no es un tema desconocido, los pronósticos tampoco son nada alentadores, en ese mismo periodo apuntan a una reducción de las lluvias de entre el 40% y el 50% por debajo de lo normal. Mientras que las temperaturas podrían ubicarse entre un 50% y un 70% más altas.

Aunque se prevé que el fenómeno pierda intensidad gradualmente durante 2027, las condiciones entre fuertes y moderadas podrían persistir hasta el período de mayo a julio. Existe un 38% de que el niño continúe y 50% de posibilidad de que se presenten condiciones neutrales, incrementando los escases de agua y los golpes directos a la agricultura.