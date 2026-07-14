El Balón de Oro del Mundial: el premio que distingue al mejor jugador del torneo

La FIFA otorga el Balón de Oro del Mundial al futbolista que más destaca a lo largo de cada edición del torneo, reconociendo su rendimiento, liderazgo e impacto en los partidos, un galardón que ha sido recibido por algunas de las mayores leyendas del fútbol mundial.

Diego Maradona fue uno de los primeros en obtenerlo, tras liderar a Argentina hacia el título en México 1986 con actuaciones inolvidables, mientras que en Corea-Japón 2002 el brasileño Ronaldo Nazário se llevó el premio después de ser el máximo goleador del torneo.

Zinedine Zidane, pese a su expulsión en la final de Alemania 2006, fue distinguido por su desempeño durante todo el campeonato, y en Sudáfrica 2010 el uruguayo Diego Forlán sorprendió al mundo con sus actuaciones decisivas.

Lionel Messi, por su parte, es el único jugador que ha ganado dos veces el Balón de Oro del Mundial, en Brasil 2014 y en Qatar 2022, edición en la que finalmente levantó la Copa del Mundo.