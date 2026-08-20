“El abrazo que nos une”: Teletón anuncia su campaña para este 2026

La iniciativa reunirá a artistas, voluntarios y familias durante dos jornadas de solidaridad.

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Teletón presentó su campaña para este 2026 bajo el lema “El abrazo que nos une”, con el objetivo de continuar apoyando a miles de niños y adultos beneficiados por el proyecto. La jornada solidaria se realizará el 25 y 26 de septiembre.

Después de cinco años, el evento retomará la presencialidad y ofrecerá una transmisión de 20 horas. La programación incluirá la participación de talentos nacionales e internacionales, grupos de baile, obras de teatro y una aparición especial del conductor y creador de contenido Adal Ramones.

La iniciativa también contará con una Teletón Digital que se desarrollará de manera paralela a la transmisión televisiva.