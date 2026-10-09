Efemérides del 9 de octubre: nacimiento de John Lennon y ejecución del Che Guevara

El 9 de octubre se recuerdan dos acontecimientos que marcaron la historia de la música y la política mundial. En 1940 nació John Lennon, y en 1967 ocurrió la ejecución de Ernesto Che Guevara en Bolivia.

John Lennon nació en Liverpool, Inglaterra, y fue cantante, compositor y miembro fundador de The Beatles. Junto a Paul McCartney creó algunas de las canciones más famosas de la agrupación que revolucionó la música en la década de 1960.

Tras la separación de la banda, inició una exitosa carrera como solista. Una de sus canciones más reconocidas es Imagine, publicada en 1971, cuyo mensaje invita a reflexionar sobre la paz. El Che Guevara fue ejecutado un día después de ser capturado por el ejército boliviano.