Efeméride: Beyoncé Giselle Knowles-Carter nació un 4 de septiembre de 1981

El 4 de septiembre de 1981 nació en Houston, Texas, Beyoncé Giselle Knowles-Carter, una de las artistas más influyentes de la música mundial, quien inició su carrera en Destiny’s Child y luego se consolidó como solista con el álbum Dangerously in Love en 2003.

Desde pequeña mostró interés por la música y el baile, participando en concursos de talento que forjaron su disciplina artística.

Destiny’s Child, grupo femenino de finales de los 90, marcó a una generación con éxitos como Say My Name, Survivor y Bootylicious. En 2003 lanzó su primer álbum como solista, Dangerously in Love, que incluyó los hits Crazy in Love y Baby Boy.

Su carrera ha estado llena de premios, récords y proyectos audiovisuales que la consolidaron como figura clave de la cultura pop.

Hoy, millones de seguidores celebran su cumpleaños reconociendo su talento, trabajo y creatividad que transformaron la música a nivel mundial.