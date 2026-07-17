Efectos en la salud de los polvos del Sahara

El territorio salvadoreño registra concentraciones elevadas de polvo del Sahara, un fenómeno que puede influir en las condiciones atmosféricas y favorecer un ambiente más cálido. Según informó el Ministerio de Medio Ambiente, la presencia de estas partículas, en conjunto con las altas temperaturas, puede generar efectos en la salud de la población, de acuerdo con especialistas.

Según la Organización Panamericana de la Salud, los polvos del Sahara contienen bacterias, virus, esporas, hierro, mercurio entre otros y afecta principalmente a niños, adultos mayores y embarazadas, personas con enfermedades respiratorias y cardiacas.

Los expertos recomiendan evitar la exposición al aire libre, reducir esfuerzos físicos excesivos, mantenerse hidratado y utilizar lentes de sol para evitar irritación ocular.