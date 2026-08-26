EE.UU. planea revocar hasta 200,000 visas de turismo y negocios a solicitantes de asilo

El gobierno de Estados Unidos se prepara para revocar hasta 200,000 visas de turismo y negocios a extranjeros que han solicitado asilo en el país, en lo que sería una de las mayores revocaciones masivas de visas en la historia de la nación norteamericana.

La medida impactaría a ciudadanos de diversos países que ingresaron a EE.UU. con visas de turismo o negocios y posteriormente solicitaron asilo.

La administración estadounidense aún no ha confirmado oficialmente los detalles de la implementación, pero se espera que la revocación masiva afecte a decenas de miles de personas en situación migratoria.