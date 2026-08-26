EE.UU. planea revocar hasta 200,000 visas de turismo y negocios a solicitantes de asilo

De concretarse, sería una de las mayores revocaciones masivas de visas en la historia del país norteamericano.

El gobierno de Estados Unidos se prepara para revocar hasta 200,000 visas de turismo y negocios a extranjeros que han solicitado asilo en el país, en lo que sería una de las mayores revocaciones masivas de visas en la historia de la nación norteamericana.

La medida impactaría a ciudadanos de diversos países que ingresaron a EE.UU. con visas de turismo o negocios y posteriormente solicitaron asilo.

La administración estadounidense aún no ha confirmado oficialmente los detalles de la implementación, pero se espera que la revocación masiva afecte a decenas de miles de personas en situación migratoria.