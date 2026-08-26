EE.UU pausa citas para solicitar visas de inmigrantes

El departamento de Estado de Estados Unidos informo que se han pausado temporalmente las citas para solicitar visados de inmigrante en todo el mundo.

Esto por la necesidad de entrenar a su personal consular sobre nuevos procedimientos para asegurarse que los receptores de esos visados no suponen un cargo a las arcas públicas. 

El material formativo se puso a disposición de los consulados después de que un juez federal declarara ilegal el veto a los visados a ciudadanos de 75 países, por el supuesto riesgo que ve la administración del presidente Donald Trump en que personas de estas naciones sean admitidos dentro de Estados Unidos y recurran a subsidios públicos.