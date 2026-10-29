EE. UU. entrega $100.000 para digitalizar bienes arqueológicos de El Salvador

Estados Unidos entregó una subvención de 100.000 dólares a El Salvador para proteger y digitalizar aproximadamente 7.000 bienes arqueológicos de la colección nacional. La iniciativa busca contribuir a la lucha contra el tráfico ilícito de piezas del patrimonio cultural.

La subsecretaria Sarah Rogers anunció el financiamiento, mientras que el Ministerio de Cultura salvadoreño estará a cargo de ejecutar el proyecto entre septiembre de 2026 y marzo de 2029.

El proyecto contempla la elaboración de fichas catalográficas, fotografías y la digitalización de las piezas arqueológicas mediante una plataforma.